В Кемерове появилась новая большая библиотека

Фото: пресс-служба АПК.

В кемеровском жилом районе Кедровка появился новый многофункциональный центр культурного развития «Книжная радуга».

Под этим названием скрывается библиотека, и не совсем обычная, а модельная, причем разместилась она на площади в 173 квадратных метра.

Многофункциональный центр культурного развития «Книжная радуга» появился в год 300-летия Кузбасса в жилом районе Кедровка. На ремонт и оснащение библиотеки было выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета, и еще три миллиона рублей город выделил из своих средств. На эту сумму в здании провели реконструкцию и капитальный ремонт, в ходе которых сделали перепланировку, полностью заменили системы жизнеобеспечения, смонтировали вентиляцию, установили подъемник для маломобильных горожан. Проект интерьера помещений разработали профессионалы, дизайн выполнен в черном, сером и желтом тонах, символизирующих угольную промышленность.

Кроме того в библиотеку закупили современное оборудование и комфортную мебель, что позволит проводить в ней видеоконференции и телемосты, а также существенно обновили книжный фонд. Из пяти тысяч новых книг почти половина— современная детская литература. Есть художественная литература, научно-популярные издания, справочники, книги о спорте, психологии и экологии

Помощь в работе библиотекарям будут оказывать библиоволонтеры-активисты из числа постоянных читателей, которые готовы участвовать в организации мероприятий, в том числе на дому для маломобильных земляков, а также приносить им книги.