Названы территории Кузбасса, где выявили 182 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 182 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 34. В Новокузнецке - 29. В Междуреченске - 19. В Белове - 18. В Прокопьевске - 15. В Ленинск-Кузнецком - 11. Десять - в Таштагольском МР. По восемь - в Анжеро-Судженске и Мысках. Шесть - в Яшкинском МО. Четыре - в Осинниках. Три - в Беловском МР. По два - в Березовском, Калтане, Краснобродском, Юрге, Гурьевском МО и Кемеровском МО. По одному - в Киселевске, Полысаеве, Топкинском МО, Тайге и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 50 988 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 48 142 выздоровели, 1114 скончались, 10 823 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.