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Происшествия26 августа 2021 9:39

Следком Кузбасса сообщил, где нашли пропавшую 16-летнюю девочку

С 15 июля местонахождение подростка было неизвестно
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Следком Кузбасса сообщил, где нашли пропавшую 16-летнюю девочку.

Следком Кузбасса сообщил, где нашли пропавшую 16-летнюю девочку.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кемерове нашли 16-летнюю девочку, которая вечером 15 июля ушла из дома. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, ход расследования которого Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.

Следственно-оперативная группа отработала все возможные версии исчезновения девочки. Осмотрели частный дом, в котором подросток проживает, изъяли телефон, компьютер, так как предметы представляли значение для следствия.

Установили круг общения девочки, допросили одноклассников, знакомых, порядка 30 человек. Юную кемеровчанку обнаружили в доме родственников ее знакомых, девочку доставили к следователю. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения подростка, расследование уголовного дела продолжается.