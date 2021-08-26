Следком Кузбасса сообщил, где нашли пропавшую 16-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кемерове нашли 16-летнюю девочку, которая вечером 15 июля ушла из дома. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, ход расследования которого Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.

Следственно-оперативная группа отработала все возможные версии исчезновения девочки. Осмотрели частный дом, в котором подросток проживает, изъяли телефон, компьютер, так как предметы представляли значение для следствия.

Установили круг общения девочки, допросили одноклассников, знакомых, порядка 30 человек. Юную кемеровчанку обнаружили в доме родственников ее знакомых, девочку доставили к следователю. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения подростка, расследование уголовного дела продолжается.