В центре Кемерова закроют сквозной проезд на несколько дней. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемеров с 30 августа закроют сквозной проезд на участке улицы Сарыгина. В администрации города сообщают, что причиной перекрытия послужил аварийный ремонт теплотрассы.

В Центре организации дорожного движения уточнили, что с 9.00 30 августа до 20.00 3 сентября будет закрыт сквозной проезд по улице Сарыгина от проспекта Кузнецкого до улицы Рукавишникова.

Кроме того, на прилегающих к участку улицах установят информационные аншлаги. Мэрия отмечает, что объехать участок можно по проспекту Ленина, улицам Рукавишникова и Чкалова.