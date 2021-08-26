Россельхозбанк поздравляет жителей и гостей Кузбасса с Днем Шахтера

- День шахтера - это праздник самоотверженных, истинно смелых, очень сильных и по-настоящему надежных людей. Дорогие работники угольной промышленности! Искренне поздравляю вас с Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна. Пока есть вы, в домах есть свет и тепло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу. Удачи вам, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, здоровья, безопасных условий работы, и пусть все горняки всегда возвращаются из забоя домой живыми и невредимыми! Желаю счастья и благополучия каждой шахтерской семье, - пожелал директор Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев.

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