В Кемерове житель из мести поджег Mercedes бывшего работодателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 22-летнего жителя. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что парень совершил преступление по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В мае этого года в полицию поступил сигнал о возгорании автомобиля Mercedes, который был припаркован возле одного торгового центра Заводского района. В результате автомобиль сгорел практически полностью, ущерб составил около одного миллиона рублей. Экспертиза показала, что причиной возгорания послужил поджег. Сотрудники установили и задержали подозреваемого.

Следователь установил, что кемеровчанин ранее работал у потерпевшего, между ними случился конфликт, и парень поджег машину бывшего работодателя. Уголовное дело направили в суд. Горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.