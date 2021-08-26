Не откладывайте свои мечты – советует Анжелика Рогожкина

По мнению спикера банка ВТБ, кузбассовцы не откладывают свои мечты о покупке автомобиля, мебели, техники, совершают долгожданную поездку к морю. Все больше граждан оформляют кредиты в ВТБ. За 6 месяцев кузбассовцы оформили кредитов на 17,8 млрд рублей, из них кредитов наличными - более 20 тысяч на сумму 11,9 млрд рублей.

Как пояснила управляющая ВТБ, оживление потребительского спроса стимулировало активность клиентов банка, спрос у населения к кредитам наличными остается стабильно высоким. При этом уровень кредитной нагрузки у клиентов ВТБ остается на допустимо комфортном значении.

Анжелика Рогожкина также отметила, что ВТБ обновляет условия оформления кредитов наличными для новых клиентов банка. Сумма займа для них увеличится с 3 до 5 млн рублей и станет единой как и для зарплатных клиентов. До конца августа банк также планирует для всех заемщиков снизить минимальный размер кредита с 50 тыс. до 30 тыс. рублей. В рамках программы рефинансирования клиенты банка могут объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Партнерский материал.

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