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Общество26 августа 2021 12:06

Глава Новокузнецка назвал дату начала отопительного сезона

Меньше месяца осталось до включения отопления
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Глава Новокузнецка назвал дату начала отопительного сезона.

Глава Новокузнецка назвал дату начала отопительного сезона.

Фото: Александр ГЛУЗ

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил во время эфира передачи «Утро с мэром» подробности о начале отопительного сезона.

Глава города отметил,что процесс подготовки к зиме проходит удовлетворительно. Самые аварийные участки уже отремонтировали, заключили договоры с подрядчиками.

- Отопительный сезон у нас начинается с 15 сентября, за пару дней до этого начинаем заполнять систему, тестить, - сообщил мэр.

Уточняется, что к отопительному сезону готовы основные «ЗапсибТЭЦ», «Кузнецкая ТЭЦ», «Центральная ТЭЦ». На объектах имеются необходимые запасы топлива, состояние сетей находится под контролем.