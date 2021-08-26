Глава Новокузнецка назвал дату начала отопительного сезона. Фото: Александр ГЛУЗ

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил во время эфира передачи «Утро с мэром» подробности о начале отопительного сезона.

Глава города отметил,что процесс подготовки к зиме проходит удовлетворительно. Самые аварийные участки уже отремонтировали, заключили договоры с подрядчиками.

- Отопительный сезон у нас начинается с 15 сентября, за пару дней до этого начинаем заполнять систему, тестить, - сообщил мэр.

Уточняется, что к отопительному сезону готовы основные «ЗапсибТЭЦ», «Кузнецкая ТЭЦ», «Центральная ТЭЦ». На объектах имеются необходимые запасы топлива, состояние сетей находится под контролем.