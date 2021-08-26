В Кемерове на железнодорожном мосту загадочно погиб мужчина

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России на транспорте.

Следователи Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства гибели 32-летнего кемеровчанина на железной дороге.

Тело мужчины нашли на железнодорожном мосту, расположенном на четвертой городской ветке - по сути, одноколейке, вокруг которой все заросло кустами. Поезда там проходят достаточно редко, поэтому погибшего обнаружил только дорожный мастер во время обхода участка. О чем и сообщил немедленно в дежурную часть Кузбасского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что погибшему жителю Кемерова - 32 года. Изначальная версия, что мужчину убили и подкинули на жлезную дорогу, чтобы сымитировать гибель от поезда, не потвердилась: судебно-медицинская экспертиза показала, что травмы, полученные им - рваные раны всего тела - не носят криминального характера.

Однако в происшествии много других загадок: где и когда сбил мужчину поезд, в какую сторону он двигался, почему мужчина оказался так далеко от жилья, каким образом все произошло, почему машинист не остановился, все это сейчас и пытаются установить следователи.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские напоминают кузбассовцам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления, проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.