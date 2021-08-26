В Кузбассе предпринимателей бесплатно обучают основам экспорта. Фото: АПК.

В Кузбассе стартовал цикл бесплатных образовательных занятий Школы экспорта Российского экспортного центра. Обучение проводят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На первом семинаре 10 региональных компаний изучили пошаговый анализ всего жизненного цикла экспортного проекта. Также провели алгоритм оценки готовности своего бизнеса к международной торговле, узнали, как правильно подготовить основные документы к заключению внешнеторговой сделки.

По аспектам внешнеэкономической деятельности всего пройдет 11 семинаров. Кроме того, в обучении могут принять участие руководители и сотрудники малых и средних предприятий Кузбасса, которые состоят в едином реестре МСП. Записаться на обучение можно по телефону Центра поддержки экспорта Кузбасса +7 (3842) 77-88-60 или на сайте export42.ru в разделе «Обучение».