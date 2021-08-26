В Кузбассе через полчаса стартует прямая линия с губернатором. Фото: АПК.

В Кузбассе через полчаса начнется прямая линия губернатора, в ходе которой Сергей Цивилев в течение двух часов ответит на вопросы жителей.

Трансляция прямой линии пройдет с 19.00 до 21.00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24» и на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк». Также ее посмотреть можно на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Кроме того, в Telegram-канале «Цивилев. Live» будет вестись текстовая трансляция.

Интересующие вопросы можно задать до завершения прямой линии в 21.00. При обращении нужно назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.