Губернатор Кузбасса прокомментировал жалобы на смог и загрязнение воздуха в Кемерове. Фото: АПК

Жительница Кемерова пожаловалась, что в центре города иногда очень тяжело дышать, так как возникает смог. Об этом женщина рассказала 26 августа в ходе прямой линии губернатора Кузбасса.

Горожанка уточняет, что областном центре «выпускают какой-то угарный газ с примесями химических соединений». В результате нужно закрывать окна. Кемеровчанка поинтересовалась, что предпринимают власти для изменения ситуация.

Глава региона ответил, что экологические проблемы имеют комплексный характер в Кемерове. Отметил, что транзитный транспорт, который проезжает через город оказывает негативное воздействие на экологию. Для этого планирует строительство объездной дороги. Также для того, чтобы снизить выбросы закупили экологичные автобусы, в том числе на газомоторном топливе.

Уточнил, что все крупные заводы подписали соглашение об уменьшении количества выбросов. Предприятия выполняют программу по очистке производств. Добавил, что частный сектор загрязняет воздух в городе, поэтому предложил усилить контроль за качеством угля.