Названы территории Кузбасса, где выявили 179 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 179 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 34. В Новокузнецке - 30. В Междуреченске - 20. В Белове - 16. В Прокопьевске - 12. В Таштагольском МР - 11. Девять - в Мысках. Восемь - в Анжеро-Судженске. Семь - в Ленинске-Кузнецком. Пять - в Киселевске. По четыре - в Осинниках и Гурьевском МО. По два - в Калтане, Полысаеве, Крапивинсом МО, Промышленновском МО, Юргинском МО и Яшкинском МО. По одному - в Краснобродском, Тайге, Юрге, Беловском МР, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МР и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 51 167 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 48 329 выздоровели, 1118 скончались, 10 160 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.