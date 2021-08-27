ВТБ увеличивает срок автокредитования для своих клиентов

ВТБ увеличивает срок автокредитования до 7 лет. Об этом сообщила управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина. Банк улучшил условия по программам автокредитования на новые машины. Как отметила спикер, благодаря увеличению максимального срока по займу с 5 до 7 лет клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж более чем на 20%. На фоне изменения цен на популярные марки заемщики все чаще выбирают более бюджетные модели или транспорт с пробегом, поэтому в ВТБ приняли решение продлить максимально возможный срок автокредитования и предоставить клиентам возможность вносить более комфортные поразмеру ежемесячные платежи, приобретая именно то транспортное средство, которое необходимо. При этом увеличение срока займа не повлияет на размер процентной ставки по кредиту.

Анжелика Рогожкина также сообщила, что автокредит до 7 млн рублей в ВТБ сегодня можно оформить по ставке 5,5%. Рефинансирование доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

Напомним, что по итогам работы за 6 месяцев, портфель автокредитов ВТБ в Кузбассе составил 1,7 млрд рублей. В целом портфель кредитов населению - 66,2 млрд рублей (+9% к началу года).

Партнерский материал.

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