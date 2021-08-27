В Кузбассе 14-летняя девочка умерла от коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех четверых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У кемеровчанина 1929 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У новокузнечанина 1948 года рождения болезнь была также на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы.

У жительницы Юрги 1951 года рождения болезнь проходила на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. У девочки из Ленинска-Кузнецкого 2007 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии.

Напомним, это уже второй подросток в Кузбассе, который не смог пережить заражение коронавирусной инфекцией. Случай также был зафиксирован 10 августа у 16-летнего подростка из Прокопьевского муниципального округа. У мальчика развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, ожирения.