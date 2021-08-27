В Кузбасс приедет первый заместитель председателя правительства РФ. Фото: АПК. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбасс 28 августа должен прибыть первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Об этом рассказали областной администрации.

Вместе с губернатором Сергеем Цивилевым Андрей Белоусов осмотрит новый терминал аэропорта имени А.А. Леонова, Президентское кадетское училище, строящиеся объекты Сибирского кластера искусств, ледовый дворец «Кузбасс», а также посетит Парк Ангелов и монумент «Память шахтерам Кузбасса».

Кроме того, Белоусов посетит разрез «Черниговец» в преддверии Дня шахтера. Он встретится с работниками угольных предприятий и проведет совещание по вопросам развития угольной промышленности.