В Кузбассе жителям на два дня запретят покупать алкоголь. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кузбассе приостановят продажу спиртных напитков в розницу. Данное ограничение действует согласно региональному законодательству.

В среду, 1 сентября, запретят продажу спиртного в связи с празднованием Дня знаний. Жители смогут приобрести алкоголь только в заведениях общепита. Также подобные ограничения реализации горячительных напитков будут действовать в регионе 11 сентября во Всероссийский день трезвости.

Отметим, что запрещено торговать спиртными напитками в День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодежи и дни проведения в школах выпускных и последних звонков.