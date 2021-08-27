В Кузбассе планируется массовое строительство новых поликлиник. Фото: АПК.

В Кузбассе разработали программу «Моя новая поликлиника», которая предполагает организацию массового строительства медицинских учреждений первичного звена здравоохранения на территории региона. Об этом Сергей Цивилев сообщил в ходе прямой линии 26 августа губернатор.

Глава региона рассказал суть программы, которая заключается в том, что проектировщики и строители создадут проект современных модульных поликлиник, медучреждения будут рассчитаны на определенное количество посещений. Построят сеть таких поликлиник, что повлияет на продолжительность и качество жизни кузбассовцев.

- Поможет это и врачам, потому что молодежь, которая выпускается из медицинских колледжей и университета, хочет работать в современных условиях - это требование времени, - отметил Сергей Цивилев.