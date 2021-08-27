В Кемерове случилось серьезное ДТП у площади Советов. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове очевидцы сообщали об аварии на Советском проспекте. Кадры с места ДТП около площади Советов опубликовали в соцсети.

В ОГИБДД города Кемерово рассказали, что Toyota Corolla и Nissan Juke столкнулись около 9.40 у здания № 62 по Советскому проспекту.

Установлено, что 35-летний водитель Toyota при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с Nissan, который двигался в попутном направлении, за рулем находилась 43-летняя женщина. В результате ДТП никто не пострадал, причинен только материальный ущерб.