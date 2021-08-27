В Кузбассе до конца недели отремонтируют детскую площадку, которая возмутила Сергея Цивилева. Фото: АПК.

В Юргу 27 августа выехали министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина и зампредседателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев по поручению Сергея Цивилева. Напомним, что в ходе прямой линии местная жительница пожаловалась на состояние детской площадки, на которой торчат глыбы бетона, а под ними образовались ямы, травмируются ребятишки.

— Недопустимо, чтобы детские площадки были в таком состоянии. Она не соответствует современным требованиям, ее нельзя эксплуатировать, это полное безобразие, — заявил глава региона.

Сергей Цивилев поручил руководителям областных ведомств разобраться в ситуации на месте. На встрече присутствовали мэр Алексей Фомин, представители подрядной организации, правоохранительные и надзорные органы. Состояние площадки признали травмоопасным, доступ для детей ограничили. Обновленную и безопасную игровую площадку откроют 30 августа.