В Кузбассе появилась возможность сдавать мусор на переработку

Экоцентр представляет из себя пункт сбора вторсырья и передачи его в переработку. Фото: Instagram/ecosborka.

В Кемерове появился экоцентр по переработке мусора. Открытие прошло в рамках программы #ДавайОткроемЭкоцентр, которую проводит общероссийское сообщество экоцентрооткрывателей.

Экоцентр представляет из себя пункт сбора вторсырья и передачи его в переработку. Так называемая «Точка сбора» принимает восемь видов отходов: картон и макулатуру, стекло, пластиковые крышечки, алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки, а также пластик маркировки «2» и «5». Маркировку всегда можно найти на самой упаковке в виде значка с определеннной цифрой. Собранное вторсырье будет перерабатываться не только в Кемерово, но и в Новосибирске и Томске.

Помимо этого, в «Точке сбора» можно приобрести более экологичную замену одноразовым вещам, а также узнать более подробно о самой переработке. На витрине рециклинга собраны предметы из переработанного пластика от местных переработчиков и мастерских со всей страны. В будущем экоцентр намерен проводить лекции и встречи с экоблогерами - для этого создадут эколекторий.

Расположен пункт сбора на парковке гипермаркета «Лента» по адресу пр. Кузнецкий, 33.