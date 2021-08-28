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Общество28 августа 2021 7:59

Число обращений с симптомами коронавируса в поликлиники Кузбасса выросло

Алексей Цигельник рассказал о ситуации в регионе
Анастасия СЕМЫКИНА
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Число обращений может быть связано с возвращением из отпусков.

Число обращений может быть связано с возвращением из отпусков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал в телеграм-канале «Кузбасс. Официально» об уровне заболеваемости COVID-19 в регионе.

Сообщается, что число обращений в поликлиники хоть и незначительно, но выросло. Это может быть связано с тем, что многие жители вернулись из отпусков. Однако количество госпитализаций и обращений в скорую помощь не выросло.

Также Алексей Цигельник сообщил, что стабильная ситуация сохраняется и в отношении вакцинации населения - в течение 3 недель уровень привитых жителей в возрасте 60+ не меняется.