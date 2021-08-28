Августовский зной в Кузбассе сменится прохладой

В Кузбассе ожидается похолодание и туманы. Фото: Василий Вахрин

Холодная осень придет в Кузбасс как положено - 1 сентября.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, в последний день лета ожидается похолодание, связанное с прохождением холодного атмосферного фронта. Так, ночью с 31 августа на 1 сентября столбики термометров понизятся до отметок +7...+9 градусов, а днем будут в пределах +15…+20 градусов.

Однако теплая погода еще вернется и будет чередоваться с осенней прохладой. Как отмечают синоптики, сезонные перепады температур и сопутствующие им туманы вполне естественны для нашего региона. Например, в ночь на 24 августа температура понизились до +1 градуса, а днем 24 августа снова повысились до +30 градусов. А в 2017 году в первый день сентября было относительно тепло, а спустя неделю в Шерегеше уже лежал снег.