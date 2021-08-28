Названы территории Кузбасса, где выявили 178 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 178 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 39. В Кемерове - 35. В Междуреченске - 14. В Прокопьевске - 11. По 10 в Белове, Мысках и Юрге. В Осинниках - 6. По 5 в Анжеро-Судженске и Таштагольском МР. По 4 в Новокузнецком МР и Яшкинский МО. По 3 в Киселевске, Полысаеве и Гурьевском МО. По 2 в Березовском, Калтане, Беловском МР, Крапивинском МО, Промышленновском МО, Юргинском МО м Яйском МО. По 1 в Топкинском МО и Ленинск-Кузнецком.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 51 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 48 513 выздоровели, 1124 скончались, 10 699 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.