В Кузбассе снова случилось землетрясение

В Кузбассе случилось очередное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе вечером 27 августа сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 23.17, которая произошла в Беловском районе с координатами 54.27 широты и 86.09 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.6. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Напомним, что ночью 20 августа неподалеку от Ленинска-Кузнецкого произошло землетрясение.

Также 25 августа сейсмостанции зафиксировали землетрясение в Междуреченске.