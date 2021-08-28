В Белове два уголовных дела возбуждено из-за осквернения памятника участника Войны

СК нашел тех, кто осквернил памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Фото: СУ СК по Кемеровской области

Сотрудники Следственного комитета возбудили второе уголовное дело в отношении тех, кто осквернил памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

На прошлой неделе жители Белова обнаружили нецензурные слова и рисунки, написанные на одном из монументов города. После обращения в полицию, сотрудники МВД оперативно прибыли на центральную площадь города. Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

После оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли вандалов. Виновными оказались двое мальчиков 10 и 13 лет, которые ради развлечения написали похабные надписи. Как сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, одного из малолетних вандалов в полицию привела его мать. Она справедливо отметила, что за проступок нужно понести наказание.

Однако из-за того, что преступление совершили несовершеннолетние, уголовное дело будет прекращено, а все материалы по делу направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Скорее всего, школьников поставят на профилактический учет.

В отношении родителей детей полицейскими составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». И хотя надписи убрали, а виновных нашли, расследование и выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжаются.