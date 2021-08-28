В Кузбассе от коронавируса умерли шесть пациентов

Болезньчасто протекает на фоне патологий. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Кузбассе умерли шесть пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех шестерых развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1940 года рождения - на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и заболеваний желудочно-кишечного тракта. У мужчины 1952 года рождения - на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания почек. Они проживали в Кемеровском муниципальном округе и в Кемерово. У женщины 1989 года рождения болезнь протекала на фоне хромосомной патологии. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1961 года рождения из Беловского муниципального района двусторонняя полисегментарная пневмония развилась на фоне патологии центральной нервной системы. У женщины 1932 года рождения из Новокузнецкого муниципального района - на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.

У женщины 1955 года рождения болезнь протекала также на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и сахарного диабета. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.

Напомним, что тяжелому протеканию болезни COVID-19 подвержены не только взрослые и пожилые люди, но и подростки и дети: 27 августа в Кузбассе 14-летняя девочка умерла от коронавируса.