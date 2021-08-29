Вывоз угля из Кузбасса будет увеличиваться

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Об этом было заявлено на прошедшем в Кемерове совещании по развитию угольной промышленности, которое провел первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

В 2024 году объёмы вывоза угля из Кузбасса должны вырасти с 53 до 68 миллионов тонн.

После очередного мирового кризиса, продолжавшегося около двух лет, черное золото – вновь в цене. Горняки активно наверстывают экономические потери. 12 августа в городе Верхнезейске Амурской области: министр обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции БАМа. Протяженность участка работ - 340 километров на промежутке от Улака до Февральска, этот отрезок имеет важное значение для российской экономики.

Как сообщил на совещании заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило, на перспективном для Кузбасса восточном полигоне задействовано более 14 тысяч специалистов разных профессий, более 2,5 тысяч единиц различной строительной техники. В этом году будут реализованы все проекты, предусмотренные первым этапом развития Восточного полигона.

А введение в эксплуатацию обновленной восточной ветки Байкало-Амурской магистрали к концу 2024 года увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность дороги и объем транзитных перевозок. Тем самым Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.