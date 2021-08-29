В Кузбассе впервые проходит мужской чемпионат России по боксу

Фото: Федерация бокса Кемеровской области

В данном виде спорта соревнование такого уровня организовано в Сибири впервые за всю историю советского и российского бокса.

Согласно новым правилам Международной ассоциации бокса (AIBA), поединки пройдут в 13 весовых категориях.

Всего участие в чемпионате страны примут около 400 боксёров. Победители турнира получат возможность отправиться в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Белграде (Сербия) с 26 октября по 6 ноября.

Призовой фонд составляет 25 миллионов рублей. Приз за 1-е место - 500 000 рублей и автомобиль, за 2-е место - 250 000 рублей, за 3-е место - 125 000 рублей.

Поддержать участников в Кемерово приехали именитые звезды, в том числе воспитанники кузбасской школы бокса - чемпион СССР, Европы, мира, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Арбачаков и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы Михаил Алоян.