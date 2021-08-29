Губернатор Кузбасса поздравил жителей с Днем шахтера

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Как подчеркнул Сергей Цивилев, Кузбасс - один из крупнейших индустриальных центров, где добывается более половины всего угля в стране. Благодаря ежедневному напряженному труду наших шахтеров Россия занимает третье место в мире по объему экспорта этого вида топлива.

Также глава региона назвал задачи на перспективу для дальнейшего развития отрасли - продолжить поиск инновационных решений по глубокой переработке угля, восстановлению нарушенных земель, совершенствованию природоохранных технологий.

Напомним, что в нынешнем августе незадолго до своего профессионального праздника угольщики Кузбасса получили и долгожданный подарок от железнодорожников - министр обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции БАМа. Это поможет в увеличении объемов вывоза кузбасского угля в восточном направлении, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.