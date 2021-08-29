Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 29 августа в Кузбассе было выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на два меньше, чем день назад.

И в крупнейших городах региона число больных несколько снизилось: в Новокузнецке их зафиксировано 36, в Кемерове - 34. Показатели в других территориях такие: Междуреченск - 15, Прокопьевск - 14, Мыски - 13, Белово - 12, Осинники - 6, Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга и Таштагольский МР - по 5, Полысаево, Беловский МР и Яшкинский МО – по 4, Тайга и Гурьевский МО - по 3, Березовский, Калтан и Промышленновский МО - по 2, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецкий МР - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их 182.Таким образом, в Кузбассе 48695 больных справились с болезнью.

Умерли четыре пациентов - две женщины и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующих патологий. Всем им было больше 65 лет.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1128 человек.

По состоянию на 29 августа медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1698 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10908 человек.