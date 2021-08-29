Жительница Кузбасса лишилась накоплений, поверив «специалисту банка»

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

45-летней жительнице Тисульского муниципального округа на мобильный телефон позвонил гражданин, представившийся работником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. При поступлении подобных звонков настоящие сотрудники правоохранительных органов и финансовых организаций рекомендуют немедленно прекратить разговор и самостоятельно обратиться на горячую линию своего банка, чтобы прояснить ситуацию. Однако тисульчанка доверилась незнакомцу и по его рекомендации, якобы для спасения денег, сама оформила кредит и перевела средства на так называемый безопасный счет. В результате у нее оказалась списана вся сумма, а лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы.