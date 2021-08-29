В Кузбассе продолжается создание «бесковидных зон»

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На этих территориях при выполнении определенных условий не действуют коронавирусные ограничения.

Так, в Анжеро-Судженске, как сообщил в социальных сетях глава города Александр Рыбалко, в список вошли более 30 различных объектов, где не менее 80% всего персонала привиты от коронавируса.

- Мы решили поощрять старания тех, кто заботится о здоровье своих сотрудников. И разработали специальный баннер, чтобы дать понять горожанам, где находятся места, в которых риск заразиться коронавирусом пусть и не исчезает, но сводится к весьма низкому проценту, - рассказал глава города.

К слову, одними из первых в Анжеро-Судженске в такую зону попали местные журналисты. Баннер, подтверждающий этот факт, теперь висит на дверях «Анжерского телевидения».

Предприятия и организации, получившие статус «бесковидная зона», в городе получают и реальные преференции. Так, точки общепита могут обслуживать посетителей в обычном режиме.

Ранее о создании подобных зон сообщили четыре организации из Прокопьевска – там были привиты сто процентов сотрудников.