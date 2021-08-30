В Кемерове спасли троих детей при пожаре в многоквартирном доме. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Кемерове 29 августа в 15.33 случился пожар в многоквартирном жилом доме на проспекте Ленина. ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщает, что сигнал о возгорании сотрудники получили от жителей дома.

Отмечается, что до приезда пожарных 20 жильцов эвакуировались на улицу самостоятельно. На момент прибытия огнеборцев в квартире наблюдалось открытое горение электронного щитка, в подъезде было задымление. Сотрудники в составе газодымозащитной службы спасли 6 человек, в том числе 3 ребенка.

В ликвидации пожара задействовали 12 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате пожара обгорели электронный щиток, стена на площади 7 квадратных метров. Причина возгорания не уточняется.