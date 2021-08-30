В Кузбассе выявили опасные бактерии в воде из водоразборной колонки. Фото: Мариинский городской суд.

В Мариинске городской суд приостановил эксплуатацию водоразборной колонки. Ранее Роспотребнадзор обнаружил там термотолерантные колиформные бактерии.

Выявили несоответствие санитарным требованиям качества воды централизованной системы водоснабжения из водоразборной колонки, которая находится по улице Ленина у дома № 60. В 100 миллилитрах отобранной воды обнаружили термотолерантные колиформные бактерии в количестве 15 колониеобразующих единиц. Отмечено, что по нормативам они должны отсутствовать в таком объеме воды.

Роспотребнадзор обратился в суд по факту совершения ООО «Горводоканал» административного правонарушения. Уточняется, что деятельность водоразборной колонки небезопасна для здоровья жителей. Устранение нарушений потребует определенного времени, поэтому судья приостановил эксплуатацию на 90 суток.