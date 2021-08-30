Названы территории Кузбасса, где выявили 174 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 174 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 32. В Кемерове - 29. В Белове - 15. По 13 - в Междуреченске и Прокопьевске. В Юрге - 12. Десять - в Мысках. Восемь - в Осинниках. Семь - в Анжеро-Судженске. Пять - в Новокузнецком МР. По четыре - в Таштагольском МР и Юргинском МО. По три - в Калтане, Гурьевском МО и Кемеровском МО. По два - в Березовском, Краснобродском, Полысаеве, Тайге, Промышленновском МО, Яшкинском МО. Один - в Крапивинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 51 695 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 48 878 выздоровели, 1134 скончались, 10 541 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.