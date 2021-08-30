Золотодобывающие компании загрязняли реки Кузбасса. Фото: Прокуратура Кемеровской области.

Кемеровский межрайонный природоохранный прокурор выявил в ходе проверки нарушения законодательства в деятельности золотодобывающих компаний. Прокуратура Кузбасса сообщает, что установлены факты поступления загрязненной воды из-под дамбы отстойника в реку Северный Кундат при обследовании лицензионного участка ООО «Артель старателей «Золотой Полюс». Отвалы размываемых грунтов, которые загрязняют реку, расположены в водоохранной зоне.

Также во время проверки ООО «Кундат» обнаружили аналогичные нарушения, которое осуществлялось в водоохранной зоне реки Кундат. Кроме того, компания не вела должный учет в области обращения с отходами производства, отсутствовал проект рекультивации нарушенных лесных участков.

Негативного воздействия на реку Мокрый Берикуль оказывала ООО «Золотодобывающая компания «Берикуль».

Лабораторные исследования проб воды указанных водных объектов установили превышение значений по нефтепродуктам и взвешенным веществам. Прокуратура внесла руководителям предприятий представления и потребовала устранить нарушения. Также возбудили дела об административных правонарушениях.