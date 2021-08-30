Глава Кемерова рассказал о планах на демонтаж Кузнецкого моста

Глава Кемерова сообщил о планах на демонтаж Кузнецкого моста. Фото: Администрация города Кемерово.

Жителей Кемерова беспокоит судьба старого Кузнецкого моста. Соответствующий вопрос был задан под одной из публикаций на личной странице Ильи Середюка в Instagram. Кемеровчане решили, что демонтаж объекта в настоящий момент обойдется дешевле из-за изменений цен на металл.

Глава города ответил, что решение скоро будет озвучено.

- Сейчас просчитываем, скоро озвучим, - уточнил мэр.

Напомним, что горадминистрация в начале 2021 года рассказала, что планирует демонтировать старый Кузнецкий мост, но для начала нужно подготовить соответствующую проектную документацию.