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Общество30 августа 2021 9:18

Глава Кемерова рассказал о планах на демонтаж Кузнецкого моста

Об этом сообщили в соцсетях
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Глава Кемерова сообщил о планах на демонтаж Кузнецкого моста. Фото: Администрация города Кемерово.

Глава Кемерова сообщил о планах на демонтаж Кузнецкого моста. Фото: Администрация города Кемерово.

Жителей Кемерова беспокоит судьба старого Кузнецкого моста. Соответствующий вопрос был задан под одной из публикаций на личной странице Ильи Середюка в Instagram. Кемеровчане решили, что демонтаж объекта в настоящий момент обойдется дешевле из-за изменений цен на металл.

Глава города ответил, что решение скоро будет озвучено.

- Сейчас просчитываем, скоро озвучим, - уточнил мэр.

Напомним, что горадминистрация в начале 2021 года рассказала, что планирует демонтировать старый Кузнецкий мост, но для начала нужно подготовить соответствующую проектную документацию.