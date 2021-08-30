В Кузбассе отремонтировали возмутившую губернатора детскую площадку. Фото: АПК.

В Юрге подрядная организация завершила восстановительные работы на детской площадке по улице Машиностроителей, 30. Местная жительница пожаловалась в ходе время прямой линии губернатора на состояние объекта, на котором торчали глыбы бетона, а под ними образовались ямы, травмировались дети.

За выходные бетоном закрепили пять игровых элементов: горку, игровой лабиринт, навесные качели, карусель, качели на пружине. Территорию засыпали мелким щебнем с песком для выравнивания площадки и безопасного съезда, потребовалось два КамАЗа по семь тонн.

Напомним, что по поручению Сергея Цивилева 27 августа в Юргу выехали министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина и заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев. Они проверили детскую площадку и разобрались в ситуации.