В Кемерове случилось смертельное ДТП с мотоциклом. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 28 августа около 15.40 на улице Воронежской произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля. Кадры с места случившегося опубликовали в соцсети.

В ОГИБДД Кемерова уточняют, что 43-летняя автоледи управляла Hyundai Santa Fe и при начале движения не предоставила преимущество водителю мотоцикла Honda. В результате случилось столкновение, 33-летний мотоциклист погиб на месте до приезда скорой помощи.

Кроме того, в социальной сети опубликовали информацию о том, что разыскивают свидетелей аварии. Очевидцев ДТП просят связаться с заинтересованным лицом и сообщить подробности по номеру телефона 8-904-994-6398.