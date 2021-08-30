В Кузбассе попал под суд замначальника участка за гибель машиниста в забое. Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

В Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего заместителя начальника участка одного из угольных предприятий Кемеровского муниципального района. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину обвиняют по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В июне этого года замначальника выдал рабочему наряд на выемку горной массы с помощью комбайна. Обвиняемый не спустился в забой и не проверил рабочее место машиниста горных выемочных машин, не осмотрел место добычи угля как лицо, ответственное за соблюдение требований безопасности. Тем самым он не выявил признаки выброса метана. Также не провел с рабочим инструктаж по технике безопасности добычи угля посредством комбайна.

В результате, когда 37-летний машинист находился в горной выработке, случился внезапный отжим угля, мужчину засыпало. Горноспасатели подняли тело погибшего на поверхность. Со следствием 49-летний мужчина сотрудничал, вину признал.

Прибывшие горноспасатели подняли тело пострадавшего на поверхность. Замначальника сотрудничал со следствием и признал вину. Провели горно-техническую экспертизу, которая установила нарушения, которые допустил обвиняемый. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.