В Кузбассе обвиняют экс-директора автотранспортного предприятия в нецелевом расходовании бюджетных средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего бывшего директора одного из пассажирских автотранспортных предприятий Новокузнецка. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину обвиняют по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере».

В первом полугодии 2019 года экс-генеральный директор автотранспортного предприятия, получил из бюджета Новокузнецка субсидию на возмещение затрат по муниципальному контракту, которое связанно с перевозкой пассажиров общественным транспортом. Он должен был перечислить на счета подрядных организаций данные денежные средства в полном объеме, так как компенсация являлась целевой. Однако мужчина израсходовал порядка 8 миллионов на нужды предприятия и перечислил только часть полученных денег.

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области выявили преступную деятельность директора и передали материалы в следственные органы. Также провели бухгалтерскую экспертизу, которая установила точную сумму причиненного ущерба. Отмечено, что в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме, он сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.