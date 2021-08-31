В Кемерове отключат обратный отсчет на светофорах. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове отключат табло обратного отсчета на светофорах. Администрация города сообщает, что отключение произведут в связи с внедрением интеллектуальной транспортной системы, которая в том числе позволит регулировать время работы светофорных фаз в зависимости от транспортной нагрузки.

Изменения будут на участке дороги на улице Тухачевского, от проспекта Ленина до улицы Терешковой, улица Терешковой от Октябрьского проспекта до улицы 62-ой Проезд, на проспекте Молодежный, проспект Кузнецкий, проспект Ленина.

Отмечено, что интеллектуальная транспортная система позволит оптимизировать движение транспортных потоков и снизить транспортные задержки в часы пик, уменьшить возможность возникновения ДТП. В настоящее время система работает в тестовом режиме.