В Кузбассе синоптики сообщили причину похолодания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе сентябрь начнется с заморозков, ночью столбики термометров будут опускаться до -3 градусов. В Кемеровском гидрометцентре рассказали причину похолодания.

— Похолодание в регионе связано с влиянием холодной воздушной массы. В первые дни сентября ночью возможны заморозки. Затем к нам придёт высотный циклон, в связи с чем ожидается потепление, — отметили синоптики.

Напомним, что «Комсомолка» опубликовала подробный прогноз погоды на первую неделю осени. Уточним, что дневная температура будет в пределах 14…19 градусов.