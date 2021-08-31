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Общество31 августа 2021 7:03

В Кузбассе синоптики сообщили причину похолодания

Сентябрь в регионе начнется с заморозков
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе синоптики сообщили причину похолодания.

В Кузбассе синоптики сообщили причину похолодания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе сентябрь начнется с заморозков, ночью столбики термометров будут опускаться до -3 градусов. В Кемеровском гидрометцентре рассказали причину похолодания.

— Похолодание в регионе связано с влиянием холодной воздушной массы. В первые дни сентября ночью возможны заморозки. Затем к нам придёт высотный циклон, в связи с чем ожидается потепление, — отметили синоптики.

Напомним, что «Комсомолка» опубликовала подробный прогноз погоды на первую неделю осени. Уточним, что дневная температура будет в пределах 14…19 градусов.