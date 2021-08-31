Названы территории Кузбасса, где выявили 175 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 175 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 35. В Кемерове - 28. В Междуреченске - 21. В Белове - 13. По восемь - в Ленинск-Кузнецке и Прокопьевске. Семь - в Осинниках. По шесть - в Киселевске, Мысках и Новокузнецком МР. По пять - в Тайге, Таштагольском МР и Яшкинском МО. По четыре - в Анжеро-Судженске и Калтане. По два - в Краснобродском, Полысаеве, Юрге, Гурьевском МО и Юргинский МО. По одному - в Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО и Тяжинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 51 870 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 49 064 выздоровели, 1138 скончались, 10 064 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.