В Кузбассе посчитали затраты жителей на сборы детей в школу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе в преддверии 1 сентября Кемеровостат подсчитал, во сколько родителям обходятся сборы ребенка в школу. Оказалось, что отправить мальчика в первый класс на 3 813 рублей дешевле, чем девочку.

Для мальчика форма обойдется в 12 816 рублей, а для девочки - в 16 629 рублей. Еще 5 101 рублей уйдет на ранец с канцтоварами. В среднем по региону сборы в школу мальчика обойдутся в 17 917 рублей, девочки - в 21 730 рублей.

Уточняется, что набор одежды и канцелярии для мальчиков стал дороже на 6,1% в 2021 году, а для девочек на 5,4%.

Фото: Кемеровостат.

Фото: Кемеровостат.