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Происшествия31 августа 2021 9:10

В Кузбассе женщина полтора месяца хранила замороженный труп убитого мужа на балконе

Суд вынес приговор по уголовному делу
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе женщина полтора месяца хранила замороженный труп убитого мужа на балконе.

В Кузбассе женщина полтора месяца хранила замороженный труп убитого мужа на балконе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вынесли приговор жительнице, которая хранила труп убитого мужа на балконе. Новоильинский районный суд Новокузнецка сообщает, что женщину признали виновной в убийстве.

Горожанка убила своего супруга и, чтобы скрыть следы преступления, вынесла тело на балкон, где труп пролежал с 10 декабря 2020 года по 25 января 2021 года.

25 августа на прошедшем заседании суд признал жительницу виновной в совершении преступления. Ей назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.