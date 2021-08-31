В Кузбассе женщина полтора месяца хранила замороженный труп убитого мужа на балконе.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кузбассе вынесли приговор жительнице, которая хранила труп убитого мужа на балконе. Новоильинский районный суд Новокузнецка сообщает, что женщину признали виновной в убийстве.
Горожанка убила своего супруга и, чтобы скрыть следы преступления, вынесла тело на балкон, где труп пролежал с 10 декабря 2020 года по 25 января 2021 года.
25 августа на прошедшем заседании суд признал жительницу виновной в совершении преступления. Ей назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.