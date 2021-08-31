«Компенсация за беспрерывный стаж работы»: в Кузбассе женщина попалась на уловку злоумышленника. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Анжеро-Судженске 48-летняя жительница обратилась в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что женщина рассказала, как неизвестный похитил у нее 143 000 рублей.

Сотрудники выяснили, что горожанке позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда и рассказал что за беспрерывный стаж работы женщине полагается выплата. Для ее перечисления он попросил сообщить данные банковской карты, жительница передала реквизиты, пароли, которые пришли в смс-сообщениях. В результате спустя время с банковской карты женщины было списано 143 000 рублей. Она осознала, что стала жертвой злоумышленника и обратилась в полицию.

В настоящее время проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что номер телефона, с которого неизвестный общался с горожанкой, зарегистрирован в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание шесть лет лишения свободы.