В Кузбассе жители просят вернуть дистанционку в школы после смерти подростка от коронавируса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Кузбасса в соцсетях главы региона предлагают вернуть дистанционное обучение в школах после смерти 14-летней девочки от коронавируса. Напомним, оперштаб сообщил о смерти подростка 27 августа.

Одна из горожанок попросила Сергея Цивилева взять под личный контроль вопрос эпидемиологической безопасности очного обучения детей. Она отметила, что школьники возвращаются после каникул с отдыха из разных городов и стран, а значит, они могут быть носителями нового штамма вируса. Также детей до 18 лет никто не прививает.

—Дети не привиты, а на пороге 1 сентября. Пожалуйста, введите дистанционное обучение, хотя бы частично, — обратилась к губернатору женщина.

В министерстве образования региона сообщили, что понимают волнение, но учебный год начнется в очном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора.

— За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам. Переходить школьники будут только в спортзал на урок физкультуры или кабинеты со спецоборудованием для занятий химией, физикой, технологией, иностранным языком, — отметили министерстве.

Также перед началом учебного года провели во всех учреждениях генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток.