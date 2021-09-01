Глава Кемерова поделился архивной школьной фотографией по случаю 1 сентября

Глава Кемерова поделился архивной школьной фотографией. /ilyaseredyuk.

Мэр Кемерово Илья Середюк по случаю Дня знаний опубликовал архивную детскую фотографию. Также глава города поделился своими воспоминаниями о школьном времени.

- Утро 1-го сентября. Наглаженная рубашка, тщательные сборы, букет для учительницы… 10 лет как один день. И да! Эта незабываемая атмосфера! - рассказал Илья Середюк на своей личной странице в Instagram.

Кроме того, градоначальник отметил, что помнит всех своих преподавателей и благодарен за «прочный фундамент знаний и эмоциональный багаж», который он получил в школьные годы.